«Слышу звук - и снег весь в крови»: оленевод рассказал об ударах напавшей на него медведицы

Оленевод Владимир Слепцов, на которого на острове Большой Ляховский Новосибирского архипелага напала медведица, рассказал «Звезде» о подробностях произошедшего. По его словам, хищница весом более 400 килограмм напала на него, когда он пытался привести в порядок разрушенный ею же охотничий домик.

«Смотрю, бочка висит железная. Я ее хватаю, кидаю в нее. Бочка куда-то отлетает, а медведица подбегает ко мне и бьет лапой в грудь. Я отлетаю на несколько метров, встаю на ноги, смотрю - опять идет. Опять такой же удар, падаю, но уже не могу встать. Идет на меня, я лежу, думаю, сейчас мне лицо разорвет», - вспоминает мужчина.

Чтобы сберечь от хищника хотя бы лицо, Владимир перевернулся на живот. Однако это не совсем помогло: медведица, желая добраться до человека, наступила на него и начала кусать за конечности.

«Потом она берет меня за куртку сзади и куда-то кидает, таскает туда-сюда по снегу. Опять наступает на меня, и слышу по голове и шее звук - и снег весь в крови становится», - рассказал оленевод.

Решение притвориться в этот момент мертвым спасло Слепцову жизнь. Медведица несколько раз попыталась затоптать человека, но вскоре оставила его в покое.

«Я встал - весь в крови, снег в крови. И побежал», - рассказал он.

Владимиру удалось добраться до снегохода и доехать до своих товарищей. Вскоре на помощь пострадавшему прибыли санавиация и сотрудники ФСБ. Уже в Булунской центральной районной больнице хирурги оценили его состояние как средней тяжести и отметили, что Владимиру удалось спастись, несмотря на значительную потерю крови.