В стране и мире Чрезвычайное положение в Бишкеке ввели до 19 октября Светлана Головина На данный момент в столице действует комендантский час с 21.00 до 5.00. © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Во вторник, 13 октября, парламент Киргизии утвердил указ президента страны Сооронбая Жээнбекова о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного происшествия в связи с массовыми протестами. Уточняется, что решение было принято депутатами единогласно. Сейчас в Бишкек введены войска, а также комендантский час с 21.00 до 5.00. Режим ЧП в столице будет действовать до 19 октября.



Крупные беспорядки в Киргизии начались после проведения выборов в парламент 4 октября. Митингующие выступили с требованием аннулировать итоги голосования, после чего захватили здание правительства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика