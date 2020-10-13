Чрезвычайное положение в Бишкеке ввели до 19 октября
На данный момент в столице действует комендантский час с 21.00 до 5.00.
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Во вторник, 13 октября, парламент Киргизии утвердил указ президента страны Сооронбая Жээнбекова о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного происшествия в связи с массовыми протестами.
Уточняется, что решение было принято депутатами единогласно.
Сейчас в Бишкек введены войска, а также комендантский час с 21.00 до 5.00. Режим ЧП в столице будет действовать до 19 октября.
Крупные беспорядки в Киргизии начались после проведения выборов в парламент 4 октября. Митингующие выступили с требованием аннулировать итоги голосования, после чего захватили здание правительства.