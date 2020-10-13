В стране и мире В Софии осквернили памятник Советской Армии Андрей Аркадьев На памятной надписи в основании стелы неизвестные черной краской нарисовали нацистские символы. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В центре Софии осквернили памятник Советской Армии. На надписи в основании стеллы неизвестные черной краской нарисовали нацистские символы. Памятник уже неоднократно подвергался атакам вандалов. Ранее скульптурную группу раскрасили как героев американских комиксов. Сейчас мемориал очищают от краски, сообщает ТАСС. Посольство России в Софии пообещало отреагировать соответствующим образом. Российская дипмиссия неоднократно обращалась к болгарским властям с просьбой обеспечить эффективную охрану монумента, но эти призывы остались не услышанными. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика