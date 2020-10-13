Патрушев обсудил с главой МИД Армении урегулирование в Карабахе

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил с главой Министерства иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном ситуацию в Нагорном Карабахе во время встречи в Москве. Отмечается, что в ходе переговоров они достигли определенного взаимопонимания.

«Стороны подтвердили приверженность дальнейшим усилиям по урегулированию ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта исключительно политико-дипломатическими методами», - сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза.

Ранее обстановку в Карабахе также обсудили министр обороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар. Главы оборонных ведомств обеих стран коснулись вопросов стабилизации ситуации, а также обменялись мнениями по Сирии и Ливии.