«Спутник V» будут исследовать на добровольцах старше 60 лет

Министерство здравоохранения России во вторник выдало разрешение на проведение клинического исследования вакцины «Спутник V». Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава.

Разработанная ИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России вакцина будет тестироваться на базе Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ. В исследовании примут участие 110 добровольцев в возрасте старше 60 лет.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что испытания вакцины «Спутник V» с участием детей будут проводиться после того, как закончатся тесты на добровольцах старше 60 лет.