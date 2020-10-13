Кабинет министров Украины продлил карантинные меры до 2020 года

Кабинет министров Украины принял решение о продлении режима карантина до конца 2020 года. Об это стало известно в ходе внеочередного заседания, трансляция которого велась на официальной странице украинского правительства в Youtube. За продление карантина члены правительства проголосовали единогласно.

Ранее кабмин принял решение разделить территорию страны на четыре зоны, в зависимости от степени заражения - «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». Теперь этих зонах установлены ограничения на массовые скопления людей: в «зеленой» зоне разрешено собираться до 50 человек, в «оранжевой» - до 20. Также установлены ограничения на присутствие зрителей на международных соревнованиях - все подобные мероприятия необходимо согласовывать с властями.

Ранее Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина до 1 ноября. В рамках карантинных мероприятий был запрещен въезд в страну иностранных граждан до конца сентября, кроме тех, кто имеет разрешение на проживание или являются членами международных и гуманитарных миссий.

Высшие учебные заведения были переведены на дистанционное обучение. По словам главы комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, данное решение связано с обнаружением нескольких вспышек заражения среди студентов и работников университета. Сообщалось о нескольких смертельных случаях.