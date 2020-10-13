Президент РФ поручил перевести в электронный вид социально значимые услуги

Владимир Путин поручил обеспечить перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг. Об этом говорится в документе на сайте Кремля.

«В срок до 1 января 2023 года, доклад – раз в полгода, начиная с 1 января 2021 года», - уточняется в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства.

Помимо этого, глава государства распорядился создать и обеспечить внедрение на региональном и муниципальном уровнях типовые регламенты предоставления социально значимых госуслуг в электронном формате, в частности с применением инфраструктуры портала.

В свою очередь, членам правительства необходимо координировать работу органов исполнительной власти субъектов страны, ответственных за цифровую трансформацию, чтобы обеспечить перевод госуслуг в электронный формат.

Также президент поручил принять порядок упрощенной выдачи неквалифицированной электронной подписи для граждан, имеющих учетную запись в специальной государственной информационной системе.