Последний отреставрированный альбом группы «Кино» выйдет в 2021 году

Музыканты группы «Кино» выпустят ранее безымянную пластинку, записанную вскоре после гибели Виктора Цоя. Среди фанатов группы альбом имеет неофициальное название «Черный Альбом». В основу альбома вошли семь новых песен, демо-версии которых были записаны Виктором Цоем и Юрием Каспаряном в 1990-м году. О выпуске пластинки сообщили на странице «ВКонтакте» музыкального издательства «Maschina Records»

«До сегодняшнего момента все возможные издания "Черного альбома" (в том числе и винил) были сделаны с использованием DAT-оригинала, на котором (в связи с особенностями цифрового оборудования 30-летней давности) была утрачена часть высоких частот. В основе нового звука издания лежит исходная аналоговая лента, бережно сохраненная бас-гитаристом «Кино» Игорем Тихомировым» - говорится в сообщении.

Официальный выпуск обновленного «Черного альбома» приурочен к 30-летию со дня его оригинального выхода. Фонограмма альбома прошла тщательную реставрацию, а в выпуске обновленной версии приняли участие музыканты группы. «Черный альбом» будет выпущен в начале 2021 года на различных носителях, включая аудиокассеты и виниловые пластинки.