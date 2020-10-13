Банк России задумался о разработке цифрового рубля

Банк России изучает вопрос о необходимости выпуска цифрового рубля, который будет обращаться совместно с наличными и безналичными рублями. В докладе для общественных обсуждений подчеркивает, что на данный момент решение в выпуске рубля «в цифре» еще не принято.

На данный момент ЦБ прорабатывает вопрос с экономической и технической точки зрения. Отмечается, что цифровой рубль не станет криптовалютой - это будет равноценной формой национальной валюты.

Банк России планирует выпуск цифровых рублей в формате уникального кода, который будет храниться в электронном кошельке. В документе подчеркивается, что новый формат валют должен быть спроектирован так, чтобы обеспечить безопасные, быстрые и удобные денежные расчеты в любой точке России. Передача цифровых денег будет осуществляться в виде перемещения цифрового кода из одного кошелька в другой, сообщается в докладе.

По мнению представителей Банка России, цифровая валюта поможет обеспечить финансовую доступность, способствует снижению финансовых издержек и откроет возможности для развития финансовых услуг. Обратную связь по докладу Банк России рассчитывает получить до конца 2020 года.