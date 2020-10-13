Минздрав: коечные места для пациентов с COVID-19 заполнены на 90%

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил агентству ТАСС, что 90% из 129 тысяч доступных коек для пациентов с COVID-19 заняты. В случае роста заболеваемости, минздрав готов перевести из резерва дополнительные коечные места.

Также Кузнецов призвал россиян «не испытывать систему здравоохранения и соблюдать все необходимые меры профилактики коронавирусной инфекции». Министр напомнил о необходимости носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и следить за чистотой рук.

Министр отметил, что в самый высокий период заболеваемости было развернуто около 184 тысяч коек. Часть из них была переведена в резерв - на фоне ожидаемого роста заболеваемости они вновь могут быть развернуты.

Ранее Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у некоторых переболевших коронавирусом в тяжелой форме вырабатываются антитела к белку, который борется с вирусами.