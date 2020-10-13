Президент Киргизии признал незаконным решение парламента о назначении премьера

Во вторник, 13 октября, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков признал незаконным решение парламента о назначении Садыра Жапарова премьер-министром страны.

«Президент Кыргызской Республики вернул в парламент страны постановление об утверждении программы, определении структуры и состава правительства республики», - говорится в сообщении на сайте главы государства.

Согласно Конституции страны, заседание парламента правомочно при условии присутствия на нем большинства от общего числа депутатов, однако наличия кворума достигнуто не было, из-за чего и решения не имеют юридическую силу.

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в стране начался политический кризис. Недовольные результатами голосования партии выступили против итогов выборов, в то же время в Бишкеке акции протеста переросли в массовые беспорядки.