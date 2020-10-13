В Генпрокуратуре Белоруссии пообещали дать правовую оценку «ультиматуму» Тихановской

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала главу государства Александра Лукашенко удовлетворить требования оппозиции и покинуть пост президента к 25 октября. По словам Тихановской, республике грозят массовые протесты и национальная забастовка на предприятиях.

Генпрокуратура Белоруссии уже сообщила прессе о том, что ультиматуму, выдвинутому Тихановской, может быть дана правовая оценка после установления достоверности сообщения и авторства. На данный момент речь идет об изучении законности подобных призывов и наличии процессуальной возможности у правоохранительных органов.

Следственный комитет страны также изучает сообщение Тихановской. Однако на данный момент неизвестно, будет ли проведена проверка по факту размещения данного сообщения. Более подробная информация может быть размещена только по факту начала проверки, сообщают представители ведомства.