Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Генпрокуратуре Белоруссии пообещали дать правовую оценку «ультиматуму» Тихановской

Алексей Курильченко
16:23 13.10.2020
Следственные органы страны изучаю законность призыва экс-кандидата в президенты Республики
В Генпрокуратуре Белоруссии пообещали дать правовую оценку «ультиматуму» Тихановской
© Фото: Uwe Koch Eibner-Pressefoto, Globallookpress

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала главу государства Александра Лукашенко удовлетворить требования оппозиции и покинуть пост президента к 25 октября. По словам Тихановской, республике грозят массовые протесты и национальная забастовка на предприятиях.

Генпрокуратура Белоруссии уже сообщила прессе о том, что ультиматуму, выдвинутому Тихановской, может быть дана правовая оценка после установления достоверности сообщения и авторства. На данный момент речь идет об изучении законности подобных призывов и наличии процессуальной возможности у правоохранительных органов.

Следственный комитет страны также изучает сообщение Тихановской. Однако на данный момент неизвестно, будет ли проведена проверка по факту размещения данного сообщения. Более подробная информация может быть размещена только по факту начала проверки, сообщают представители ведомства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:20 В стране и мире
Раскрыты подробности телефонного разговора Лаврова и Борреля
14:00 В стране и мире
В Центре Гамалеи рассказали, как COVID-19 блокирует иммунитет
12:32 Армия
Видео
Шойгу сообщил о готовности военных городков к холодам
11:09 Армия
Видео
Шойгу: 128 тысяч призывников будут отправлены в войска с соблюдением всех мер против COVID-19
10:53 В стране и мире
Видео
Появились первые кадры с места ликвидации боевиков в Грозном
Популярное
Популярное
Видео
«Карабин схватил и пошел искать»: житель поселка в Нижегородской области рассказал о поисках преступника
Назван способ эффективного уничтожения коронавируса
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом и попросился в Сочи
Видео
Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.