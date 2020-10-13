В ГИБДД разъяснили штрафы для водителей на «зебре»

Руководитель ГИБДД Михаил Черников сообщил, что в региональные подразделения ведомства были направлены инструкции с разъяснениями для инспекторов по факту нарушения водителями ПДД на пешеходных переходах.

Согласно документу, водитель обязан уступить дорогу пешеходу в том случае, если есть необходимость не мешать движению идущего по «зебре».

«Если водитель своими действиями не вынуждает пешехода, имеющего по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость, действия водителя не образуют состав правонарушения», - цитирует Черникова «Коммерсантъ».

Уточняется, что для фиксации подобных нарушений необходимо использовать видеозаписи, а также объяснения пешехов.

Соответствующая инструкция была подготовлена с целью выработать единую государственную систему в формировании безопасности дорожного движения.