Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских в Грозном

Следователи Чечни возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков в Октябрьском районе Грозного. В сообщении Следственного комитета РФ по Чеченской Республике говорится, что дело было возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудников (ст. 317 УК РФ).

В пресс-службе СК сообщили, что личности преступников уже были установлены, все они находились в федеральном розыске.

Ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одном из частных домов города Грозный группу из четырех человек. При виде сотрудников полиции преступники открыли огонь. Все четверо боевиков были ликвидированы. В ходе проведения спецоперации погибли двое сотрудников правоохранительных органов, один получил тяжелое ранение.