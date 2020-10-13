Госдума одобрила в первом чтении проект о новом порядке формирования правительства

Законопроект о новом порядке формирования правительства в связи с конституционной реформой был одобрен Государственной Думой в первом чтении.

Отмечается, что проектом устанавливается новый порядок назначения на должность членов правительства, предусматривающий усиление роли парламента.

В частности, председатель правительства, его заместители и федеральные министры, не считая силового блока, назначаются президентом после их утверждения Госдумой.

«Министры силового блока - Минобороны, МВД, МЧС, Минюст и МИД - назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации», - уточняется в заявлении на сайте Госдумы.

В то же время, кандидатура главы правительства выдвигается президентом, а на пост вице-премьеров и министров - премьер-министром страны.

Уточняется, что глава государства обязан их назначить, но вправе впоследствии отстранить любого из них.

Помимо этого, устанавливается новый порядок снятия с должности - президент может отправить в отставку премьера без роспуска правительства.