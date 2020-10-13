Рост числа заболевших COVID-19 в России будет расти до ноября

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил свой прогноз о развитии ситуации с COVID-19 в России. По его мнению, рост заболеваемости продлится еще 20 дней - до первой декады ноября.

«Рост ожидаемый. Мы и весной говорили, что коронавирус не исключение в сезонных инфекциях. Два инкубационных периода — это 28 дней, но так как рост начался не сегодня, а несколько дней назад, условно восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост примерно до первой декады ноября», — сообщает «РИА Новости».

Горелов считает, что статистику заболеваемости может изменить резкое похолодание - перемены в окружающей температуре негативно сказываются на способности человеческого организма сопротивляться вирусным инфекциям.

Напомним, что 12 октября в России были выявлены рекордные 13 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. По мнению директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, в дальнейшем в России будет выявляться не более 18 тысяч случаев заражений.