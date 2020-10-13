Путин поручил доработать программу по реализации госнацполитики России

Владимир Путин в ходе встречи с главой Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым поручил доработать государственную программу по реализации стратегии национальной политики страны.

Отмечается, что Баринов представил президенту доклад о том, как на данный момент реализуется госпрограмма, а также как проходит работа над поправками.

«Мы внесли изменения в государственную программу, но сейчас просто у нас дискуссия с нашими коллегами из администрации президента по этим индикаторам. Думаю, что мы консолидированно в ближайшее время, все-таки это ваше поручение, сделаем и придем к общей позиции», - цитирует Баринова пресс-служба Кремля.

Государственная программа по реализации стратегии национальной политики России рассчитана до 2025 года.

По словам руководителя ФАДН, за время реализации госпрограммы уже произошли большие изменения в общественном сознании людей и преодолены многие негативные стереотипы в этноконфессиональной сфере