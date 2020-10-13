В стране и мире Раскрыты подробности телефонного разговора Лаврова и Борреля Алексей Курильченко Глава МИД РФ обсудил с главной внешнеполитической службы ЕС ряд важных вопросов, включая ситуации в Белоруссии и Нагорном Карабахе. © Фото: МИД РФ Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во вторник провел телефонные переговоры с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем. Пресс-служба МИД РФ сообщает, что переговоры прошли по инициативе ЕС. Наиболее важными темами для обсуждения стали ситуации вокруг Белоруссии, Украины и Нагорного Карабаха. «Также рассмотрен ряд актуальных международных тем, включая реальное положение дел с выполнением Минских договоренностей по разрешению внутриукраинского кризиса, задачи нагорно-карабахского урегулирования в соответствии с московским заявлением министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России, а также ситуацию вокруг Республики Беларусь», - говорится в сообщении пресс-службы МИД. Также Боррель проинформировал Лаврова о результатах заседания Совета Евросоюза, которое состоялось 12 октября. Ранее Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран, входящих в состав ЕС, приступили к подготовке списка санкций в отношении Белоруссии. Отмечается, что в санкционный список может попасть и президент страны Александр Лукашенко. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика