Раскрыты подробности телефонного разговора Лаврова и Борреля
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во вторник провел телефонные переговоры с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем. Пресс-служба МИД РФ сообщает, что переговоры прошли по инициативе ЕС.
Наиболее важными темами для обсуждения стали ситуации вокруг Белоруссии, Украины и Нагорного Карабаха.
«Также рассмотрен ряд актуальных международных тем, включая реальное положение дел с выполнением Минских договоренностей по разрешению внутриукраинского кризиса, задачи нагорно-карабахского урегулирования в соответствии с московским заявлением министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России, а также ситуацию вокруг Республики Беларусь», - говорится в сообщении пресс-службы МИД.
Также Боррель проинформировал Лаврова о результатах заседания Совета Евросоюза, которое состоялось 12 октября.
Ранее Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран, входящих в состав ЕС, приступили к подготовке списка санкций в отношении Белоруссии. Отмечается, что в санкционный список может попасть и президент страны Александр Лукашенко.