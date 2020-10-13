Роспотребнадзор нашел коронавирус на смывах с поверхностей в транспорте

В ходе проверок, проведенных специалистами Роспотребнадзора на территории страны на смывах с поверхностей в торговых объектах, медицинских учреждениях и транспортных средствах был обнаружен коронавирус.

Из около 100 тысяч тестов положительный результат показали 134 образца. В продуктах питания следов COVID-19 найдено не было. Число проб, в которых было зафиксировано наличие вируса, составило 0,13% из общего количества.

Соответствующую информацию предоставляет ТАСС со ссылкой на пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в ведомстве спрогнозировали выход России на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией через 10-20 дней в связи с введением противоэпидемических ограничений в конце сентября – начале октября.