«Проявлял себя положительно, но друзей не имел»: директор училища о нижегородском стрелке

Подозреваемый в убийстве троих мужчин молодой человек учился хорошо, но был замкнут и друзей не имел. Об этом рассказал директор Нижегородского училища-интерната, где проходил обучение юноша, Дмитрий Кочин.

«Необщителен, замкнут, плохо шел на контакт, дружеских контактов в группе не имел, в то же время на занятиях проявлял себя положительно, требования преподавателей выполнял», - приводит «360» слова Кочина.

Директор отметил, что молодой человек успел пробыть в учебном заведении чуть больше месяца, но за это время никаких претензий к нему не возникло, он вел себя корректно и не был агрессивным.

Вечером 12 октября в деревне Большеорловское молодой человек устроил стрельбу, в результате которой погибли трое мужчин. Еще три человека, включая бабушку предполагаемого стрелка, находятся в больнице. Позже подозреваемый был найден мертвым в лесу с признаками суицида.