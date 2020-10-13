Документы на получение детских выплат в Москве будут передаваться в электронной форме

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об изменениях в правовых актах города, которые позволят упростить процесс получения москвичами выплат на детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

«В правовые акты города Москвы внесены изменения, благодаря которым для получения государственных услуг и мер социальной поддержки гражданам не нужно будет представлять сведения о доходе с места работы и документы, выдаваемые органами опеки и попечительства» - говорится в сообщении пресс-службы.

Теперь для оформления выплат ведомства будут обмениваться необходимой информацией в электронной форме.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 34,3 миллиарда рублей на выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Средства были перечислены российским регионам и Байконуру.