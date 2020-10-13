В Центре Гамалеи рассказали, когда пройдут испытания вакцины от COVID-19 с участием детей

Испытания первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19, созданной российскими специалистами, которые будут проводиться с участием детей, пройдут после того, как закончатся тесты на добровольцах старше 60 лет. Об этом рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«В настоящее время мы совместно с Минздравом начали прорабатывать проект документации, чтобы после того, как в середине следующего года, я надеюсь, успешно закончится испытание на добровольцах старше 60 лет, подать пакет документов, который разрешал бы нам начать исследование препарата на детском населении», - приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

Ранее директор центра Гамалеи рассказал, что у некоторых переболевших COVID-19 в тяжелой форме вырабатываются антитела к интерферону - белку, который борется с вирусами. Эти антитела позволяют блокировать иммунитет.