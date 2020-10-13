Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции

Правительство Кипра отменило программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. О данном решении сообщил официальный представитель правительства страны Кириакос Кусиос.

«На сегодняшнем внеочередном заседании Совета министров министры финансов и внутренних дел представили предложение об отмене этой инвестиционной программы. Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года», - цитирует РИА Новости Кусиоса.

Решение о создании альтернативной инвестиционной программы будет принято только после проведения расследования комиссией генерального прокурора.

Программа по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции была отменена после публикации расследования телеканала «Аль-Джазира». В нем рассказывается о причастности официальных лиц Кипра к нарушениям при предоставлении гражданства. Один случай нарушения был снят скрытой камерой - спикер парламента Димитрис Силлурис обещал инвестору с криминальным прошлым поддержку «на любом уровне».

Ранее «Аль-Джазира» уже публиковало аналогичное расследование. В материале утверждается, что абсолютно каждый может получить паспорт Кипра, позволяющий путешествовать по всему Евросоюзу - достаточно инвестировать 2,5 миллиона долларов. Глава МВД Никос Нурис считает, что данные расследования являются лишь пропагандистской атакой на Кипр.