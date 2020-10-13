В Центре Гамалеи рассказали, как COVID-19 блокирует иммунитет

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у некоторых переболевших коронавирусом в тяжелой форме вырабатываются антитела к интерферону – белку, который борется с вирусами. Эти антитела позволяют блокировать иммунитет.

«Вырабатываются, например, у 10-15% переболевших в тяжелой форме антитела к интерферону, которые блокируют не то что вторичный иммунный ответ, а даже и врожденный иммунный ответ», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Ранее Гинцбург заявил, что не носить защитную маску после вакцинации от коронавируса можно только спустя 21 день после введения второго компонента препарата и определения уровня антител. От маски можно отказаться только в том случае, если уровень антител будет высоким.