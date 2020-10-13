Мишустин определил категории граждан, имеющих право на льготные лекарства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании федерального регистра граждан, которые имеют право на льготные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Как сообщается на сайте кабинета министров, он заработает с 2021 года.

В регистр будет внесена информация о федеральных и региональных льготниках, в том числе будет содержаться сведения о количестве данных граждан, их диагнозе и категории заболеваний, и обеспеченности каждого из них лекарствами.

«Единый список позволит вовремя планировать закупки и отслеживать остатки медикаментов, а главное - контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объеме», - отметили в кабмине.

Регистр будет постоянно обновляться. Предоставлять информацию по региональным сегментам в него поручено местных органам здравоохранения, а отвечать за ведение списка будет Минздрав РФ.