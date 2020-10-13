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Новый экипаж МКС доставит оборудование для устранения мест утечки воздуха

Алексей Курильченко
14:01 13.10.2020
Российско-американский экипаж устранит утечку в модуле «Звезда».
Новый экипаж МКС доставит оборудование для устранения мест утечки воздуха
© Фото: Роскосмос

Экипаж корабля «Союз МС-17», стартующий с Международной космической станции, получил специальное оборудование для устранения утечек воздуха. Об этом сообщил командир экипажа Сергей Рыжиков.

«Мы с собой возьмем дополнительное оборудование, которое позволит более точно, более детально определить место этой повышенной утечки... И также мы с собой возьмем дополнительный герметический материал, уже модернизированный, который позволит это место утечки устранить» - сообщил Рыжиков в ходе предстартовой онлайн-видеоконференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Утечка воздуха была выявлена в сентябре 2019 года. В сентябре 2020 года скорость утечки возросла, из-за чего экипаж пришлось изолировать в российском сегменте МКС. Из переговоров экипажа с центром управления выяснилось, что причиной для утечки могут быть износившиеся резиновые уплотнители стыковочного узла модуля «Звезда».

Запуск корабля «Союз МС-17» запланирован на 14 октября. В состав экипажа входят российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Кубинс. Ракета с кораблем уже установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур.

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