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В Минздраве оценили работу медорганизаций для пожилых во время COVID-19

Кирилл Васин
13:05 13.10.2020
Глава Минздрава отметил, что в данных организациях не зафиксировано серьезных вспышек коронавируса.
В Минздраве оценили работу медорганизаций для пожилых во время COVID-19
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил работу медицинских организаций для пожилых граждан во время пандемии.

Он отметил, что в данных организациях не зафиксировано серьезных вспышек COVID-19, а риски заражения были минимизированы за счет работы вахтовым методом.

«И практически Россия в данном типе медицинских организаций прошла без каких-либо серьезных вспышек - это очень важный был результат», - приводит РИА Новости слова Мурашко.

Ранее глава Минздрава назвал ситуацию с COVID-19 в РФ управляемой. Он считает, что у медучреждений достаточно ресурсов и персонала для оказания помощи всем нуждающимся.

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