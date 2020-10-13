В Минздраве оценили работу медорганизаций для пожилых во время COVID-19
Глава Минздрава отметил, что в данных организациях не зафиксировано серьезных вспышек коронавируса.
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил работу медицинских организаций для пожилых граждан во время пандемии.
Он отметил, что в данных организациях не зафиксировано серьезных вспышек COVID-19, а риски заражения были минимизированы за счет работы вахтовым методом.
«И практически Россия в данном типе медицинских организаций прошла без каких-либо серьезных вспышек - это очень важный был результат», - приводит РИА Новости слова Мурашко.
Ранее глава Минздрава назвал ситуацию с COVID-19 в РФ управляемой. Он считает, что у медучреждений достаточно ресурсов и персонала для оказания помощи всем нуждающимся.