В Минздраве оценили работу медорганизаций для пожилых во время COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил работу медицинских организаций для пожилых граждан во время пандемии.

Он отметил, что в данных организациях не зафиксировано серьезных вспышек COVID-19, а риски заражения были минимизированы за счет работы вахтовым методом.

«И практически Россия в данном типе медицинских организаций прошла без каких-либо серьезных вспышек - это очень важный был результат», - приводит РИА Новости слова Мурашко.

Ранее глава Минздрава назвал ситуацию с COVID-19 в РФ управляемой. Он считает, что у медучреждений достаточно ресурсов и персонала для оказания помощи всем нуждающимся.