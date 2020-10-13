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НАК: с 2019 года на Северном Кавказе ликвидировано 60 боевиков

Кирилл Васин
13:37 13.10.2020
Однако, сторонники международных террористических организаций продолжают попытки вербовки граждан, стремятся распространить идеологию терроризма на Северном Кавказе, в том числе при помощи соцсетей и мессенджеров.
© Видео: НАК © Фото: НАК

Сегодня, 13 октября, под руководством директора ФСБ, председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) Александра Бортникова, в Москве состоялось заседание НАК в формате видеоконференции. На нем рассмотрены вопросы противодействия идеологии терроризма на Северном Кавказе.

По словам Представителя Информационного центра НАК Александра Полякова, Бортников отметил, что с 2019 года в СКФО предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов.

В регионе пресечена деятельность 35 законспирированных ячеек террористов, ликвидировано 60 боевиков, задержано 144 бандита и 220 пособников. Однако, сторонники международных террористических организаций продолжают попытки вербовки граждан, стремятся распространить идеологию терроризма на Северном Кавказе, в том числе при помощи соцсетей и мессенджеров.

В связи с этим проводится профилактическая работа среди населения, к которой власти привлекают представителей гражданского общества. Уделяется особое внимание людям, особенно уязвимым к террористической пропаганде: родственникам нейтрализованных боевиков, гражданам, отбывшим наказание за терроризм, молодежи. Оказывается поддержка детям, возвращенным из Сирии и Ирака.

Также сегодня Информационный центр НАК сообщил о ликвидации четырех боевиков в ходе проведения контртеррористической операции в Грозном. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места перестрелки и проводят следственные действия.

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