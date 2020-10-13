В стране и мире Кабмин направил более 900 млрд рублей на выплаты страховых пенсий и пособий Алексей Курильченко Распоряжение уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости Правительство Российской Федерации выделило 914,4 миллиарда рублей на исполнение обязательств Пенсионного фонда РФ по выплате страховых пенсий и пособий. Распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации. «Выделить Минфину России в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 941 млрд 419 млн 718,4 тыс. рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, имея в виду обеспечение 100-процентного исполнения обязательств по выплате страховых пенсий и пособий, законодательством Российской Федерации» - сообщается в документе. Ранее Счетная палата РФ предоставила доклад об исполнении бюджета за 2019 года. Согласно документу, Пенсионный фонд выполнил все обязательства по индексации и выплате пенсий. В документе отмечается, что в 2019 году страховые пенсии неработающим пенсионерам были увеличены на 7,05%. Работающим пенсионерам страховые выплаты были увеличены на 185 рублей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика