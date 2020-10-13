В Лондоне перекрыт Вестминстерский мост

Полицейские Лондона перекрыли движение по Вестминстерскому мосту в центре города. Ранее сотрудники правоохранительных органов получили информацию о возможной угрозе безопасности в больнице St. Thomas Hospital.

О ЧП в центре Лондона сообщается в официальном Twitter-аккаунте полиции Лондона. На данный момент известно, что ситуация находится под контролем, полицейские работают над восстановлением движения на мосту.

Газета Daily Mail сообщила, что в больницу St. Thomas Hospital уже прибыли вооруженные полицейские и заблокировали все входы в здание. Ранее, в апреле этого года, в этой больнице проходил лечение от COVID-19 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.