В Москве ограничен доступ СМИ в здания судов из-за коронавируса

В Москве из-за коронавируса ввели ряд ограничений на работу судов. В частности, в здания судов ограничен доступ представителей СМИ. Об этом рассказала глава пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, изменения коснутся работы Московского городского суда, районных судов Москвы, мировых судей столицы. К примеру, приостановлен личный прием людей председателями судов.

«Доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей средств массовой информации, временно ограничен», - приводит слова Солоповой РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сравнила показатели заболеваемости COVID-19 в РФ и в других странах. По ее словам, среднесуточный показатель заболеваемости за неделю в России составляет около 8 на 100 тысяч человек, когда в таких странах, как Израиль или Франция, он больше 20.