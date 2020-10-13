Здание милиции в Минске забросали коктейлями Молотова

Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что около 5 утра неизвестные забросали здание Советского РУВД города Минск бутылками с зажигательной смесью. Одна из бутылок попала в служебный автобус. Милиционерам удалось не допустить полного сгорания транспортного средства, однако повреждений избежать не получилось.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На данный момент идет работа по установлению лиц, совершивших нападение.

Ранее МВД Белоруссии сообщили, что силовики в случае необходимости готовы применять против агрессивных протестующих боевое оружие. Такое решение связано с высоким уровнем насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов во время протестов.