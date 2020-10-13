В стране и мире «Блокировать» экономику из-за коронавируса нет смысла, считают в Роспотребнадзоре Алексей Курильченко Система борьбы с пандемией пока позволяет не прибегать к жестким мерам. © Фото: Evgeny Sinitsyn, Xinhua, Globallookpress Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что рост заболеваемости COVID-19 в России не сможет «заблокировать» экономику страны и приостановить работу предприятий. «Несмотря на то, что видим цифры прироста, мы сегодня в РФ не говорим о блокировании экономики, приостановлении каких-то действий, предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день смысла в этом не видим»,— сказала Попова на конференции в РАНХиГС. Также Попова отметила, что Россия успешно взаимодействует с 40 странами в вопросе борьбы с болезнью. Ранее в Кремле сообщили, что тщательно выстроенная система борьбы с коронавирусом позволит отказаться от введения жестких мер. Эти меры включают в себя продвинутые протоколы лечения и использование коечного фонда. Это позволит российским больницам принимать большое количество пациентов и обеспечить им эффективное лечение. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика