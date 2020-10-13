Кадыров сообщил, что ликвидированные в Грозном боевики прибыли из-за рубежа

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ранее ликвидированные в ходе контртеррористической операции в Грозном боевики прибыли в страну из-за рубежа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Чеченской Республике давно покончили с террористическими формированиями. Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники НВФ, у правоохранительных органов появилась заблаговременно», - сообщает глава Чечни.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов города Грозный ликвидировали четверых бандитов, укрывшихся в частном доме. Информационный центр Национального антитеррористического комитета России подтвердил факт ликвидации. Во время проведения спецоперации погибли двое сотрудников правоохранительных органов, один получил ранение.