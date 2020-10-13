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Эксперт назвал условие восстановления биосферы после гибели животных на Камчатке

Кирилл Васин
11:43 13.10.2020
Начальник научной водолазной группы отметил, что во время погружения видел «очень много рыбы».
Эксперт назвал условие восстановления биосферы после гибели животных на Камчатке
© Фото: МЧС РФ

Начальник научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ, морской биолог, специалист по беспозвоночным животным Александр Семенов считает, что гибель морских животных на Камчатке не является катастрофой.

«На самом деле катастрофичного, на мой взгляд, ничего нет. У нас имеет место массовый замор животных. У нас подчистились немножко, к сожалению, биотопы», - передает ТАСС слова Семенова.

По его словам, во время погружения Семенов видел «очень много прекрасной, здоровой рыбы». Эксперт отметил, что после того, как температура воды немного опустится, представители тех же видов, сохранившихся на глубине, поднимутся и займут образовавшуюся нишу.

Ранее вице-президент РАН назвал возможную причину отравления животных на Камчатке. По словам Андрея Адрианова, дело может быть в токсинах, которые выделяют микроводоросли Gymnodidum. Выводы, по словам вице-президента РАН, сделаны по результатам анализа воды на наличие токсинов.

До этого в водах у Камчатки обнаружили вещество, похожее на техническое масло. По словам представителя СК РФ Светланы Петренко, при поиске источников загрязнений особое внимание уделяется прилегающим к акватории Авачинского залива и к прибрежной полосе Халактырского пляжа полигонам.

В конце сентября местные жители обнаружили изменения цвета воды у Халактырского пляжа, а также трупы морских животных на берегу. Помимо этого, поступили жалобы на покраснения глаз и раздражение от тех, кто плавал в море в непосредственной близости от пляжа.

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