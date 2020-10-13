Назван способ эффективного уничтожения коронавируса

Коронавирусы не способны переносить высокие температуры. Об этом заявил заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов.

Как отметил ученый, во внешней среде COVID-19 становится неактивным на любых поверхностях при +33 градусах за 16 часов, а при +56 градусах - за 10 минут.

«То есть, чем жарче - тем быстрее можно, избавиться от заразы», - цитируют Шестопалова «Известия».

При этом доктор биологических наук отметил, что обычно в помещениях такие температуры встретиться не могут. Также научный работник поставил под вопрос целесообразность обработки поверхностей антисептиком.

Как объяснил Александр Шестопалов, по его мнению подобный метод борьбы с инфекциями может помочь уберечься от множества бактерий, но отнюдь не факт, что это справедливо и в отношении коронавируса.