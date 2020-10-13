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Правительство ужесточило ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов

Кирилл Васин
10:58 13.10.2020
Теперь за незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тысяч рублей экспортеров накажут лишением свободы от трех до семи лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении ответственности за незаконный вывоз из страны лесоматериалов.

В частности, решено внести в перечень стратегически важных товаров и ресурсов шпалы из древесины хвойных пород. Данный шаг обоснован действиями недобросовестных экспортеров, которые декларировали как шпалы ценные лесоматериалы, включая брус.

Теперь за незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тысяч рублей экспортеров накажут лишением свободы от трех до семи лет. Об этом говорится на сайте кабмина.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на экспорт из страны необработанной или грубо обработанной древесины. Также Путин поручил ввести с 1 января 2021 года льготные кредиты для малого и среднего бизнеса на создание мощностей и переоборудование производств глубокой переработки древесины.

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