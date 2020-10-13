В стране и мире Появились первые кадры с места ликвидации боевиков в Грозном Егор Левин Ранее информационный центр НАК сообщил о ликвидации четырех боевиков в ходе проведения контртеррористической операции в Грозном. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: НАК Опубликованы кадры ликвидации вооруженных боевиков в Октябрьском районе города Грозного. Силами спецслужб были нейтрализованы четверо бандитов, открывших огонь по правоохранителям. По данным Национального антитеррористического комитета, предварительно находящиеся в частном доме боевики были блокированы. После отказа сдать оружие и сдаться властям они начали стрельбу. Ответным огнем бандиты были ликвидированы. Не обошлось без потерь среди правоохранителей - в столкновении погибли трое сотрудников. В данный момент территория проведения проверяется и обследуется специалистами, проводятся необходимые следственные действия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика