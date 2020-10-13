Суточное число заболеваний коронавирусом в России составило 13 868 человек

Суточное число заражения коронавирусом COVID-19 в России составило 13 868 человек. Таким образом, общее количество заболевших россиян к настоящему моменту достигло 1 326 178 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, суточный прирост стал самым большим не только за последние несколько дней, но и начиная с 11 мая, когда пиковое значение зафиксировалось на отметке в 11 656 новых случаев.

Сообщается, что в числе выявленных случаев также оказались 3 892 человека без клинических проявлений инфекции. Темп прироста составляет 1,1%.