Следователи проверят законность разрешения на оружие стрелявшего под Нижним Новгородом

По указанию председателя СК Александра Бастрыкина следователи проверят законность выдачи разрешения на оружие молодому человеку, подозреваемому в тройном убийстве в Нижегородской области.

Также будет проверена информация о проявлении агрессии подозреваемым в подростковом возрасте, дана оценка действиям или бездействию сотрудников органов профилактики и правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Отмечается, что подозреваемый найден мертвым в лесном массиве с признаками суицида. На месте работают сотрудники СК.

Очевидец трагедии рассказал, что молодой человек приехал к бабушке, перед стрельбой она пошла провожать его на автобусную остановку.

Вечером 12 октября в деревне Большеорловское молодой человек устроил стрельбу, в результате которой погибли трое мужчин. Еще три человека, включая бабушку предполагаемого стрелка, находятся в больнице.