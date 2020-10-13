НАК подтвердил ликвидацию боевиков в Грозном
Трое сотрудников правоохранительных органов погибли в ходе перестрелки.
© Фото: Саид Царнаев, РИА Новости
Информационный центр Национального антитеррористического комитета России сообщил о ликвидации четырех боевиков в ходе проведения контртеррористической операции в Грозном.
«Силами оперативного штаба засевшие в частном доме бандиты были блокированы. На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматического оружия.
В ходе перестрелки четверо бандитов нейтрализованы» - говорится в официальном сообщении НАК.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места перестрелки и проводят следственные действия.
Также сообщается, что в ходе перестрелки погиб один полицейский и два сотрудника Росгвардии.