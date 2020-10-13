Лесной пожар в Колорадо перекинулся на территорию военной базы США
На территории базы выгорело около 240 гектаров земли.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Riccardo Savi, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Лесной пожар в американском штате Колорадо, начавшийся 11 октября, перекинулся на территорию базы Сухопутных войск США Форт-Карсон. Об этом сообщило издание The Denver Post.
К настоящему моменты выгорело около 240 гектаров земли. Огонь распространился на территории учебно-боевой зоны. Сообщается, что сооружения на территории базы не пострадали, также не поступало информации о пострадавших.
В ликвидации огня принимают участие более 100 работников пожарной службы. Отмечается, что пожарные используют для тушения вертолеты UH-60 Black Hawk. Причины возгорания пока не установлены.
В сентябре 2020 года на территории США зафиксировано 94 лесных пожара, которые привели к гибели 33 человек.