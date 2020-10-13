За прошедшие сутки в Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
Общее число жертв заболевание в столице достигло 5687 человек.
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На территории столицы за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 58 человек. У всех пациентов диагноз был подтвержден результатами тестов.
Соответствующие данные предоставляет московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
С учетом последней статистики, общее число летальных исходов среди зараженных COVID-19 в городе с начала пандемии достигло 5687. В предшествующий день заболевание унесло жизни 34 человек.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что страна в настоящее время имеет больший «запас прочности» в борьбе с коронавирусной инфекцией по сравнению с весной благодаря значительно более продвинутым протоколам лечения.