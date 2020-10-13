Врачи прооперировали всех пострадавших при стрельбе под Нижним Новгородом

Врачи провели операции всем троим раненым при стрельбе в поселке Большеорловское под Нижним Новгородом. Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, две женщины после хирургического вмешательства были переведены в реанимацию, раненный в ногу мужчина - в обычную палату.

Ранее Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook сообщил, что одна из пострадавших женщин, госпитализированная в крайне тяжелом состоянии с множественными огнестрельными ранениями органов брюшной полости, была прооперирована в Центральной больнице Бора, а затем переведена в отделение реанимации. Двое других пострадавших были прооперированы в областной больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде.

Напомним, в результате стрельбы, открытой в поселке 18-летним местным жителем, трое мужчин погибли на месте. Позднее в больнице скончалась родная бабушка стрелка, которая была тяжело ранена им самой первой.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Подозреваемого ищут сотрудники ОМОН, СОБР и Росгвардии.