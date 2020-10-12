Рошаль удивлен поведением россиян во время пандемии коронавируса

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России. Доктор признался, что поведение некоторых россиян во время пандемии вызывает у него недоумение.

Несмотря на всевозможные меры предупреждения болезни, некоторые россияне продолжают слишком легкомысленно относиться к вопросам защиты собственного здоровья, считает доктор.

«Но меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все - без масок. Маски - это же так просто! Это так не дорого! Если не носить маску месяц одну и ту же, - да, вы будете сохранять жизнь своим близким. И не только близким. И себе тоже» - сообщил доктор в интервью для издания «Комсомольская правда»

Доктор отметил, что именно медицинская маска является главным способом защиты от вируса. Соблюдение социальной дистанции также важно, отмечает Рошаль. Однако соблюдать дистанцию постоянно не представляется возможным - в особенности это касается общественного транспорта. В этой ситуации ношение маски значительно уменьшает вероятность заражения.

Рошаль также отметил, что на сегодняшний день в обществе не спадает напряжение - как морально-психологическое, так и экономическое. Многие россияне продолжают жить по принципу «это случится с кем-то, но не со мной». Доктор уверен, что такой подход лишь мешает бороться с пандемией, и предлагает усилить меры распространения информации о способах защиты от коронавируса.