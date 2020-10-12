В Дагестане ликвидировали стрелявших в полицейских преступников

В пресс-службе Министерства внутренних дел республики Дагестан сообщили о ликвидации двух преступников, обстрелявших служебных автомобиль полиции. При обыске в автомобиле преступников были обнаружены автомат, пистолет и боеприпасы, говорится в сообщении.

Ночью, 12 октября, на федеральной автодороге «Кавказ» возле села Кульзеб Кизилюртовского района полицейские попытались остановить иномарку и проверить документы владельца. Однако лица, находившиеся в машине, совершили несколько выстрелов в сторону сотрудников. Нападавшие были нейтрализованы ответным огнем.

В результате нападения машина полицейских получила множественные пулевые пробоины. Сотрудники полиции не пострадали.