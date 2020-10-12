Врачи рассказали о состоянии спрятанного матерью в шкафу ребенка

Состояние малышки, которую родная мать с момента рождения в течение полугода держала в шкафу, оценивается врачами как стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе областной детской клинической больницы №1 в Екатеринбурге.

Напомним, что жительница города Карпинска Свердловской области держала в шкафу новорожденную дочь. В течение полугода девочка жила в сумке. Малышку обнаружили случайно подруги 37-летней матери.

«Состояние стабильное. Она ест, пьет, играет», - приводит РИА Новости слова медиков.

Ранее врачи оценивали состояние шестимесячного ребенка, как тяжелое. Истощенную малышку доставили вертолетом в областную детскую больницу. По факту данного происшествия начато уголовное дело об истязании.