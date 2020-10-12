Гейтс назвал единственный способ победить коронавирус в мире

Полностью преодолеть пандемию коронавируса и вернуться к нормальной жизни реально только при получении суперэффективной и доступной вакцины. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью NBC.

Он уточнил, что только массовая вакцинация позволит прекратить распространение COVID-19 и покончить с заболеванием в мировом масштабе.

Ранее в ВОЗ сообщили о преодолении порога в 37 миллионов инфицированных коронавирусом в мире. За все время пандемии общее количество случаев заражения COVID-19 составило 37 109 851 человек. Скончались 1 070 355 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.