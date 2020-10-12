В стране и мире Действующий президент Рахмон выиграл выборы в Таджикистане Тамара Астапенкова По предварительным итогам, явка на голосование составила 85,39%. © Фото: Xinhua, Globallookpress Эмомали Рахмон победил на президентских выборах в Таджикистане. Действующий глава государства набрал 90,92% голосов. Об этом сообщил председатель республиканского Центризбиркома Бахтиер Худоерзода. «По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей, или 3,837 миллиона человек при явке 85,39%», - приводит РИА Новости слова Худоерзода. Выборы президента страны состоялись 11 октября. В ходе голосования отмечалось активное участие граждан. Уже к середине дня порог явки избирателей превысил 50%. За пост президента боролись пять кандидатов. Эмомали Рахмон возглавляет страну с 1994 года. Окончательные результаты голосования будут оглашены в течение 10 дней. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика