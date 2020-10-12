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Биолог выдвинул новую версию загрязнения побережья на Камчатке

Тамара Астапенкова
08:29 12.10.2020
По словам ученого, когда одноклеточные водоросли размножаются в больших количествах, тогда концентрации токсинов может быть достаточно, чтобы вызывать массовую гибель организмов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Микроскопические существа динофлагелляты вырабатывают яды, которые могут вызвать гибель других живых существ. Такую версию происшествия в Авачинском заливе на Камчатке высказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Есть такие существа очень маленькие, динофлагелляты. Они в процессе своей жизнедеятельности вырабатывают яды, довольно сильные для других живых существ. Понятное дело, что океан большой, но если эти одноклеточные водоросли размножаются слишком в больших количествах, тогда концентрации этих токсинов может быть достаточно для того, чтобы вызывать массовую гибель организмов», - рассказал Марьинский.

Ученый подчеркнул, что подобный процесс - если его масштаб привел к столь серьезным последствиям - должен был сопровождаться изменением цвета воды. У этого явления немного пугающее название - «красный или кровавый прилив», чего не наблюдалось в районе бедствия, добавил Марьинский.

Ранее в Институте вулканологии и сейсмологии дальневосточного отделения РАН выдвинули версию, что одной из основных причин загрязнения побережья Камчатки могут быть токсичные водоросли.

Напомним, что о массовой гибели морских животных в районе Халактырского пляжа местные жители сообщили в конце сентября. Серферы жаловались на раздражение кожи и опухшие глаза после плавания в заливе. Пробы показали превышение в воде нефтепродуктов и фенола, Следственный комитет возбудил уголовное дело. При этом в Минприроды не склонны связывать ЧП с причинами техногенного характера. Губернатор региона накануне сообщил, что по снимкам из космоса найдено судно, осуществившее сброс в том районе, но он был незначительным. Сейчас на Камчатке продолжаются исследования.

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